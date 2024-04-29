حريق في عقار وإصابة شخصين بشبين القناطر

أصيب شخصان في حريق بعقار في قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه صرح مصدر بمحافظة القليوبية، بأن العقار الذي نشب به الحريق، غير موصل بخدمة غاز، وأنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر الانفجار والحريق.

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، بنشوب حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز بمدخل القشيش التابعة لشبين القناطر، أسفر عن إصابة شخصين، وهم باسم سمير حسانين، 40 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، ونجلاء فرج مرسي، 37 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ مدعومين بسيارتين إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.