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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بيان قمة البحرين يؤيد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة

قمة البحرين
قمة البحرين
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أيد بيان قمة البحرين، اليوم الخميس، قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة، كغيرها من دول العالم.
وطالب بيان قمة البحرين، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720 حول توسيع وصول المساعدات.
وشدد بيان القمة، على تنسيق الجهد العربي المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا البيان المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة، لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967م.
وأكد على أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل. 
كما أكد بيان القمة، على التضامن مع سوريا والعراق في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية.


وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33.
وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، التي تعقد برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لاسيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط توقعات بأن تَصدر عنها قرارات مهمة حول هذا الملف.

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