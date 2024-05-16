أحمد الطاهري: الرئيس الفلسطيني وصّف ما جرى لأهل غزة في كلمته بالقمة العربية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ جزءً رئيسيا من عناصر ومحاور كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تضمينها في إعلان المنامة.



وأضاف خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، مع الإعلامي محمود السعيد، أن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط كانت في منتهى الوضوح في رسائلها ذات الصلة برفض التهجير والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.



وتابع: "هناك أيضا كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ولعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها صراحة أن حماس دفعت بغزة إلى هذا المصير لأنها وفرت الذرائع لإسرائيل بممارسة هذه الجريمة ببشاعة، والكلمة أثارت جدلا كثيرا في أروقة المركز الصحفي".



وواصل، أن المعنى الذي قصده الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو وصّف ما جرى لأهل غزة، ولم يدعم الاحتلال، مشددًا على أنه لولا ما جرى في السابع من أكتوبر ما كانت إسرائيل وجدت هذه الذريعة لجريمتها بهذا الشكل، إذ نفذت جريمة إبادة مجتمع وشعب، وهي جريمة إبادة عرقية حقيقية تجري الآن لأهلنا في غزة.

