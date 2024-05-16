معرض "قصة مدينتين" يحي العلاقات التاريخية بين مصر واليونان

"قصة مدينتين" هو اسم المعرض الاستثنائي القادم الذي تعلن عنه آرت دي إيجبيت وكالتشارفاتور، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة السياحة المصرية لإحياء ذكرى الاتحاد اليوناني المصري الذي سيعقد في أثينا في يونيو المقبل، مما يعيد إحياء العلاقات التاريخية والثقافية العميقة التي ربطت بين البلدين على مر القرون.

المعرض يستضيفه متحف الأكروبوليس في أثينا في الفترة من 25 يونيو حتى 16 يوليو 2024، بالتعاون مع أرشيف كفافي، ومتحف بيناكي، ومكتبة أوناسيس، ثم في الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر 2024، بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية.

وعلى خلفية مبادرة عالمية لتعزيز الروابط الثقافية، سيكون معرض "قصة مدينتين" بمثابة منارة للوحدة والترابط بين حضارتي اليونان ومصر القديمة، ويهدف المعرض لخلق حوار بصري يستكشف من خلاله النسيج الغني للتراث المشترك بين البلدين، كما يتعمق في العصور الكلاسيكية القديمة التي تجسدها الحضارتين.

كما يمثل الفنانون المصريون واليونانيون المشاركون في هذا المعرض أهمية هذين البلدين وتحديداً مدينتي الإسكندرية وأثينا، من خلال عرض الأعمال الفنية التي تستجيب للتقارب الفني الذي تطور عبر التاريخ وحتى يومنا هذا، مع إبراز الروابط التاريخية العميقة، والاحتفاء بالهويات المتميزة لكلا البلدين، ويهدف المعرض إلى عرض الفنانين اليونانيين والمصريين في حوار مباشر تمامًا كما فعلت حضاراتهم قبلهم بسنوات؛ وتسليط الضوء على التآزر الثقافي العميق بينهما، ويقام كل معرض في المتاحف والمكتبات والمعارض، ليحكي قصة هذا التبادل الثقافي ويلقي الضوء على العلاقات اليونانية المصرية.