في اليوم الأخير.. 10 عروض تشهدها لجنة مشاهدة مواسم نجوم المسرح الجامعي

اختتمت لجنة مشاهدة عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي في دورته السادسة، مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأخير، بمركز الإبداع الفني في أرض الأوبرا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

10 عروض في اليوم السادس والأخير

وقد شهدت اللجنة التي تضم كل من النقاد المسرحيين، وهم: باسم صادق، هند سلامة، مي سليم، ومقرر اللجنة منى فضل، 10 عروض مسرحية في اليوم السادس والأخير لمجموعة متنوعة من الطاقات الشابة لمختلف فرق الجامعة الحكومية والخاصة، وهم: «الإختبار» لفريق جامعة عين شمس، ومن إخراج عبدالرحمن محمد، «الشيء» لفريق جامعة القاهرة، ومن إخراج سامي طارق، «الغرفة المقفلة» لفريق جامعة عين شمس، ومن إخراج بولا أمير، «المنارة» لفريق جامعة القاهرة، ومن إخراج عبدالرحمن الفولي، «كنت هنا من قبل» لفريق جامعة المستقبل، ومن إخراج نزار سيف.

كما شهدت لجنة مشاهدة عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي عروض «موتي بلا قبور» لفريق جامعة عين شمس، ومن إخراج عبدالرحمن أشرف، «جريمة في جزيرة الماعز» لفريق جامعة حلوان، ومن إخراج عبدالوهاب محمد، «الغرفة» لفريق جامعة المستقبل، ومن إخراج عبدالرحمن رمضان، «فندق العلمين» لفريق جامعة الفيوم، ومن إخراج أحمد عبدالحميد، «مورفين» لفريق جامعة المستقبل، ومن إخراج إبراهيم علي.