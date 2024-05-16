موعد ومكان عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية

يستقبل الفنان أحمد عدوية، العزاء زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، ووالدة المطرب محمد عدوية، يوم السبت المقبل بمسجد حسين صدقي بالمعادي، عقب صلاة المغرب، هذا ويجرى تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب اليوم الخميس.

وكان قد أعلن الشاعر صلاح عطية ، عن وفاة زوجة أحمد عدوية على حسابه عبر موقع فيس بوك وكتب قائلا: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث".

وأضاف: "إلى جانب أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتف بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

ويعد آخر ظهور للثنائى معاً المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا خلالها تكوين عائلة ناجحة.