دوري المظاليم.. "المحلة" يقترب من الصعود لـ"الممتاز" بعد الفوز على "لافيينا"

اقترب فريق غزل المحلة من الصعود والعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة بعد تحقيق الفوز على فريق لافيينا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب غزل المحلة ضمن الأسبوع الثامن لمجموعة الصعيد لدوري المحترفين.

ورفع المحلة رصيده إلى 49 نقطة بينما تجمد رصيد لافيينا عند 45 نقطة وابتعد نهائياً عن المنافسة على بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

وفي طنطا حقق فريق حرس الحدود الفوز على طنطا بهدف ورفع الحرس رصيده حرس الحدود إلى 48 نقطة وتجمد رصيد طنطا عند 39 نقطة.

وفي الإسكندرية تعادل راية مع بروكسي بنتيحة 1-1 ويرتفع كل فريق رصيده إلى 37 نقطة.

وفي الإسماعيلية فاز القناةعلى السكة الحديد بثلاثة أهداف ليرتفع رصيد القناة إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد السكة الحديد عند 38 نقطة.