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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من  ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين .
  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دبلومة معتمدة فى مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة - مطبوعات دعائية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته - أكلاشيه.. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط السيدات بالقاهرة بإدارة كيان تعليمى وهمى وزارة الداخلية