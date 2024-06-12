البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحي

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.. دمتم في حفظ الله ورعايته.