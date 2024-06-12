"معا نحو مستقبل زراعي".. ندوة توعية لمزارعي الخضر بالفيوم

عقدت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة “معا نحو مستقبل زراعي”، لتوعية مزارعي الخضر بالفيوم وشمال الصعيد، بمقر وحدة إنتاج الشتلات بالعزب، تحت إشراف المهندس ياسر ربيع مدير عام الإرشاد، والمهندس هانى شعبان المدير التنفيذي لوحدة إنتاج الشتلات.

وتهدف الندوة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه المزارعين، وتعريفهم بأهم الأصناف الجديدة.

وتناولت الندوة الرد على استفسارات المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الفنية، والأصناف الجديدة وضبط أسعار سوق شتلات الخضر.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بقيادة المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

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