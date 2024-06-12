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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تنازل أسرة ضحية حادث مطرب المهرجانات.. والدفاع يشكك في عينة المخدرات

عصام صاصا
عصام صاصا
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 بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، نظر أولي جلسات محاكمة مطرب المهرجانات صاصا في اتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وشهدت الجلسة حضور أسرة السائق المتوفي دهسا على الطريق الدائري.

 وأثبتت المحكمة حضور أسرته من شقيقه وزوجته التي أقرت بالتنازل والتصالح في القضية . وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة وعن أسرة الضحية المحامي علي فايز. وجاء في التنازل “اقر انا وبنفسي الوصية على الاطفال الأربعة يوسف، عبد الرحمن ومنة، بسمة”، واستجوابها عن قبولها التنازل فقبلت ووقعت على اقوالها في محضر الجلسة.

 واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفس التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات وقال إن التحليل الذي أثبت ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج وسفر موكله.

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