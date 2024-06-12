رونالدو يزيد من أرقامه بعد ثنائية أيرلاندا

تعددت ارقام الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو، مع منتخب البرتغال، بعد الثنائية التى سجلها فى شباك منتخب أيرلاندا، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء أستعدادًا لأنطلاق بطولة أمم أوروبا 2024.

سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدفين فى شباك منتخب أيرلندا، من انتصار البرتغال بثلاثية نظيفه، ليضع ايرلاندا فى قائمة خاصة من قوائم ضحاياه.

وتنطلق مسيرة المنتخب البرتغالي، في أمم أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره التشيك.



أيرلاندا تضاف إلى قائمة ضحاياه

وأحرز رونالدو ثنائية رائعة في شباك أيرلندا بالدقيقتين 50 و60 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 130 هدفا دوليا بقميص "برازيل أوروبا".

وتعد هذه هي الثنائية رقم 22 لرونالدو بقميص البرتغال خلال 207 مباريات دولية.

وهذه الثنائية هى الثانية لرونالدو فى شباك أيرلندا، بالتساوي مع لاتفيا، ويبقى المجر المنتخب الأكثر استقبالا للثنائيات ضد الدون بواقع 3 مرات.

وكانت الثنائية الأولى لرونالدو التي سجلها ضد أيرلندا إلى سبتمبر 2021، بتصفيات كأس العالم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 895 هدفا على مدار مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي.