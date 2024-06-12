شهدت قبل قليل قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية خروج عربة من قطار خط بنها - زفتي عن القضبان دون وقوع إصابات .

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطار من أهالي قرية ميت الحاضرون التابعة لمركز زفتي يفيد بخروج العربة الأخيرة من قطار بنها - زفتي عن القضبان دون وقوع إصابات.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات السكة الحديد وتم الدفع بونش ورفع العربة وعودة حركة القطارات علي الخط بشكل طبيعي.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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