الثانوية العامة 2024.. "تعليم قنا": لا توجد شكاوى من ثاني أيام الامتحانات

أدي اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحان الإحصاء و الاقتصاد بمحافظة قنا، وسط إجراءات احترازية مشيرة الى انه لم يحدث أي أعمال شغب أو عنف.

ومن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن عدم تلقي أي شكاوي من أولياء الأمور أو الطلاب في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا .

وأضافت: انه تم إنشاء غرفة عمليات طوارئ بالتعاون مع ادارة محافظة قنا وذلك لمتابعة سير عملية الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات، فضلا عن الإشراف علي الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم حتي انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.