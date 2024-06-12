افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة

افتتح المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ "بني سويف"، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "بني سويف الجديدة"، وتدشين منظومة التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي - مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي.

كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية ببني سويف يتقدمهم المستشار حسين عبد الله طلب – مدير فرع الدعوى التأديبية، والمستشار محمد عبد الوهاب - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة يتقدمهم المهندس أحمد عبد الجابر - رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ونائبه المهندس تامر جبر.

وتفقد الحضور مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة والذي من المقرر أن يشمل: مكتب فني بني سويف، وفرع الدعوى التأديبية ببني سويف، ونيابتي بني سويف القسم الأول، والثاني، فضلاً عن نيابة بني سويف القسم الثالث الجاري العمل على إنشائها

كما قام المستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، باستعراض منظومة التحول الرقمي بالمجمع، من خلال محاكاة تامة لبرنامج القضايا والربط الإلكتروني بين مقر مجمع نيابات بني سويف ومختلف الجهات والمكاتب والأفرع والنيابات التي جرى ميكنة العمل بها على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية

كما خَصَّ بالشكر قيادات النيابة الإدارية بمحافظة "بني سويف "والذين بذلوا الجهد طوال الفترة الماضية حتى يرى هذا المبنى النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "٧٠" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون. وشدَدَ سيادته خلال استعراض منظومة التحول الرقمي بالمبنى على أهمية هذا الملف والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية مستدامة وأولوية قصوى في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية في كافة محافظات الجمهورية تباعًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور

وأكد على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، مشيد بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالمدينة كمبنى يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية الشامخة، فضلًا عن تدشين منظومة التحول الرقمي به؛ يعد بمثابة إضافة حقيقية للمواطنين المصريين من المقيمين بالمحافظة الذين يلجئون للنيابة الإدارية لتحقيق العدالة

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد عهده طفرة في تطوير ودعم البنية التحتية على مستوى الجمهورية واستحداث لدور القضاء والعدالة.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها المستشارحافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق ، وبحضور الأستاذ/ بلال حبش - نائب المحافظ، صباح اليوم، للدكتورمحمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"؛ تباحثا فيها سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وعقب انتهاء الزيارة ، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.

وفي ذات السياق حَرصَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة "بني سويف "، على لقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.

وخلال كلمته، وجه الشكر لإدارة النيابات بقيادة المستشار منتصر عبد العال - مدير الإدارة، على ما قاموا به من عمل دؤوب حتى يرى هذا المجمع النور، والذي يشكل إضافة حقيقية ومميزة لمقرات النيابة الإدارية، كما وجه سيادته الشكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة على ما بذلوه من جهد كان له بالغ الأثر في أن تحقق النيابة الإدارية نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخها، مطالباً إياهم باستمرار العطاء بذات المنوال.

وأكد حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.



