إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بأسوان

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى شمال مركز أسوان، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد مأمور مركز اسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين قريتى الجعافرة العقبة شمال مركز اسوان بالطريق الزراعى.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، هم عبد الله حسن يحيى 18 سنة، عبد الباقى يوسف محمد 22 سنة، شمس الدين إسحاق 44 سنة، أسامة إسحاق يحي 22 سنة، عبد الفتاح عبد العاطى 30 سنة، ونقل المصاب إلي مستشفي أسوان الجامعى، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لرفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.