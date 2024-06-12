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الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يهنئ الملك تشارلز الثالث بذكرى العيد القومي

الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك تشارلز
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
 

الرئيس السيسي الملك تشارلز الثالث العيد القومي