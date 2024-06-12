الرئيس السيسي يهنئ الملك تشارلز الثالث بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

