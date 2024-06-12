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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي بعيد الأضحى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لسيادته، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي.. دمتم محفوظين بعناية الله.

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