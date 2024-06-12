الزراعة: تجديد اعتماد الأيزو لـ "متبقيات المبيدات” بالإسماعيلية

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد اعتماد أول فرع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بالإسماعيلية للأيزو ( 17025/2017 )، من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث، لتقديم خدماتها بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء فروع بالمحافظات التي تحتاج لخدمات تحليل الملوثات في المحاصيل الزراعية والتصنيع الغذائي المعتمدة.

وأوضح عبد العظيم، أن المعمل حاصل على الإعتماد من كل من هيئة الاعتماد الدولية FINAS الفنلندية بأوروبا منذ أكثر من 27 عاما، المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وهئية الاعتماد A2LA الأمريكية مما يحقق أعلى نسب الجودة العالمية في نتائجه وثقة عملائه لذا فإن وجود فروع أخرى للمعمل في أماكن الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، تعمل على خدمة هذه المناطق وزيادة الصادرات المصرية.

من جانبها قالت الدكتورة هند عبد اللاه، رئيس المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إن تجديد الإعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله، ومدى أهمية ذلك في زيادة صادراتنا إلى الأسواق الدولية من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأضافت أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته، بأعلى مواصفات الجودة من خلال حصوله على الاعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقلا كبيرا، وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه، وتقديم خدماته على نطاق أوسع وخدمة مناطق أكثر.

وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه إلى أن فرع الإسماعيلية، يضم قسمين أساسيين لخدمة المنطقة والمناطق المحيطة، وهما قسم متبقيات المبيدات وقسم السموم الفطرية، ويتم فحص هذه الملوثات في منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والحبوب ومنتجات التصنيع الغذائي، ومن أهم المنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة، وتعتبر من الصادرات الهامة العنب والفراولة والمانجو والبطاطس والطماطم والفاصوليا والفول السوداني، وهو ما أدى إلى تسهيل فحص هذه المنتجات للعملاء، من حيث تخفيض تكاليف نقل العينات لفحصها بالقاهرة،وكذلك وقت التحليل لقرب المعمل من أماكن الإنتاج، وأيضاً تيسير إجرائات التخليص مع الجهات الرقابية.

الجدير بالذكر أن مصر تعتبر من أكبر المصدرين للفول السوداني للإتحاد الأوروبي، والذي يهمه في المقام الأول فحص السموم الفطرية بهذا المنتج الهام، ويشترط فحصها بالمعمل وتعتبر هذه المنطقة من أكبر مناطق الإنتاج لهذا المحصول.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي، ودعم صغار المنتجين والمصدرين مما يدعم الاقتصاد القومي.