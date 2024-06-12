جهود لضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة، تبلغ من العمر 71 عامًا داخل مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة بقسم أول شبرا الخيمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية السيدة المسنة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة مسنة تدعى عواطف. ع، 71 عاما، مقيمة بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

شنقوها بسلك هاتف بعد سرقتها

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاتها عقب قيام لصوص بسرقتها وشنقها بسلك هاتف.

جرى نقل جثة السيدة المسنة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.