شاهد|حسام عبدالغفار: القطاع الخاص شريك أصيل فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القطاع الصحى الخاص يعد شريك أصيل فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى فعاليات ورشة عمل بعنوان «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

أوضح عبدالغفار، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الصحة مستعدة بشكل كامل لتطبيق المنظومة فى مرحلتها الثانية ، ونسعد كثيرا بدخول القطاع الخاص فى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين .

أكد عبدالغفار، أهمية مناقشة وصياغة المقترحات من خلال ورش العمل بالمؤتمر ، وذلك من أجل مشاركة فعالة مع القطاع الخاص، ومعرفة مدى إمكانية اتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع.

أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه من الضروري تسليط الضوء على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين، والتي تتمثل الخدمات، ونوعيتها، حسب مقدمها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية، وجودة الخدمة.

يذكر أن فعاليات المؤتمر التي تعقد على مدار 3 أيام، تجرى من خلاله جلساتٍ نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.