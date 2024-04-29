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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الشباب والرياضة بالدقهلية تواصل مشروع مركز تدريب الفتيات بإستاد المنصورة

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
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واصلت الإدارة العامة للرياضة بالدقهلية اليوم الإثنين تنفيذ فعاليات مشروع مركز تدريب الفتيات تحت شعار "ألف بنت...ألف حلم" النسخة الثامنة في خماسي كرة القدم بالملعب السباعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية".

جرت فعاليات التدريبات اليوم التمرين بكرة القدم وتمريرها بين القراطيس، لزيادة الجانب المهاري لديهم والقدرة على التحكم في الكرة بالارجل، بقيادة الكابتن أحمد فتحي مدرب الفريق، والكابتن محمد عبدالحميد مدرب مساعد، وإشراف الدكتورة إيمان جاد متابع المشروع بالمديرية.

يأتي تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف الكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن أسعد هيبه مدير إدارة البرامج الرياضية.

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