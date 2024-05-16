استقبال أسطوري لصناع "Megalopolis" خلال عرضه بـ مهرجان كان السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لمسرح جراند لوميير، مراسم استقبال أسطورية لطاقم عمل فيلم الخيال العلمي “Megalopolis” للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، قبيل عرضه ضمن منافسات المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

حرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض العالمي للفيلم بما في ذلك، مخرجه فرانسيس فورد كوبولا، والنجم آدم درايفر، وناتالي إيمانويل، شيا لابيوف، أوبري بلازا، كلوي فاينمان، جوي فويت، لورانس فيشبورن، والمخرج الأمريكي آبل فيريرا.

تفاصيل فيلم “Megalopolis” قبل عرضه بـ مهرجان كان السينمائي

يعود كوبولا لمنافسات مهرجان كان السينمائي بفيلم “Megalopolis”، وهي حكاية ملحمية تدور أحداثها في أمريكا الحديثة المتخيلة. حيث يجب أن تتغير المدينة الجديدة، مما يتسبب في صراع بين سيزار كاتيلينا، الفنان العبقري الذي يسعى للقفز إلى مستقبل طوباوي ومثالي، ومعارضه، العمدة فرانكلين شيشرون، الذي يظل ملتزمًا بالوضع الراهن التراجعي، الذي يديم الجشع والمصالح الخاصة، والحرب الحزبية. ممزقة بينهما جوليا شيشرون، ابنة العمدة، التي أدى حبها لسيزار إلى تقسيم ولاءاتها، مما أجبرها على اكتشاف ما تعتقد حقًا أن الإنسانية تستحقه.

وسبق أن توج كوبولا بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي مرتين من قبل، الأولى عام 1974 بفيلم “The Conversation”، والثانية عام 1979 بفيلم “Apocalypse Now”.

يجتمع شمل «كوبولا» مع المخرج بول شريدر الذي يشارك في المسابقة الرسمية أيضًا بفيلم “Oh Canada”، ويتتبع قصة ليونارد فايف، واحد من ستين ألفًا من المتهربين من التجنيد والفارين الذين فروا إلى كندا لتجنب الخدمة في فيتنام، يشارك كل أسراره لإزالة أسطورية حياته الأسطورية

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