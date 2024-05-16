رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يشهد ختام البرنامج التدريبى لشيوخ المعاهد

شهد الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم فعاليات ختام البرنامج التدريبى، لشيوخ المعاهد الأزهرية بشمال سيناء، بحضور ابراهيم شبانة، مدير إدارة التدريب، والمحاضر محمد حمدي، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأثنى رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية، على التزام المتدربين في البرنامج التدريبى، الذى أثقل قدرات شيوخ المعاهد إداريا فى النواحي الإدارية والفنية كافة، مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات ترفع من كفاءة العمل داخل المعاهد الأزهرية.

كما استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب الشهادة الثانوية بمعاهد غزة وأولياء أمورهم، اليوم الخميس، بقطاع المعاهد الأزهرية، قبل تسكينهم في بيت الشباب بـ 15 مايو.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة اطمئنان للطلاب وأولياء أمورهم، مبينا أن الطلاب يحظون باهتمام ورعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأنه تم تجهيز بيت شباب 15 مايو على أكمل وجه وتهيئته بما يتيح للطلاب المذاكرة والاجتهاد، وفضلا عن توفير أفضل المعلمين في جميع المواد فقد تم توفير الكتب للطلاب الذين لم يتمكنوا من إحضار كتبهم.

وأضاف عبدالغني في رسالته لأولياء الأمور: نعلم أنكم مررتم بالصعاب، ولكن اطمئنوا أولادكم أمانة في أعناقنا، وسنبذل قصارى جهدنا لرعايتهم والعمل على عدم إضاعة عام دراسي لهم، وسيتم توفير كل احتياجاتهم، وكأنهم في بيوتهم، فمصر والأزهر بابهم مفتوح للكل، موجها النصح للطلاب بأن اجتهدوا في المذاكرة وافعلوا ما عليكم ولكل مجتهد نصيب.

من جانبهم قدم أولياء أمور طلاب معاهد غزة الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الإمام الأكبر قائلين:" أثلج فضيلة الإمام الأكبر قلوبنا وأدخل السرور علينا فما أصعب أن نخسر كل شيء، فقد أعاد الأمل لنا ولأبنائنا وكنا قد ظننا أن الوقت فات ولن يستطيعوا أن يكملوا عامهم الدراسي، ليأتي قرار فضيلة الإمام الأكبر ليصبح الأمل المنشود الذي طال انتظاره، فاللهم لك الحمد والشكر، ونحب أن نقول لفضيلة الإمام الأكبر صنيعكم لا تصفه كلمات شكر ونعلم أن أبناءنا في يد أمينة، وإن كنا سنعاني من فراق أبنائنا فترة الامتحانات ولكن ما أجمل الفراق وهم تحت رعايتكم، وبارك الله فيكم وفي صنيعكم".

وحرص الطلاب على تقديم رسالة شكر لشيخ الأزهر قائلين": نتقدم بأرقى كلمات الشكر التي يعجز فيها اللسان عن الكلام، فأي كلام شكر يوفيكم حقكم، فقد قال رسول الله ﷺ: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"، وعندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير، تعجز الكلمات عن وصف ما نشعر به، وتجف الأقلام قبل أن نكتب لكم رسالة شكر وعرفان، وأجمل عبارات الشكر والامتنان لكم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لمساندتنا نحن طلاب المعاهد الأزهرية في قطاع غزة، بوركت جهودكم وبورك عطاؤكم المثمر، دمتم ودام الأزهر منارة للعلم وللعلماء ورسالة دين ومحبة.

شيخ الأزهر وجه باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة، المتواجدين في مصر

كان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة، المتواجدين في مصر، في بيت شباب 15 مايو التابع للأزهر، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات، حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم.

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