محافظ شمال سيناء يعقد لقاء جماهيريا مع مشايخ وعواقل الشيخ زويد

عقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء لقاء جماهيريا مع عواقل ومشايخ وأهالي الشيخ زويد، في حضور صالح أبوهولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، إلى استمرار المحافظة في صرف التعويضات للمواطنين المضارين.

وقال المحافظ، إن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءة عدد من المنازل والوحدات السكنية التي أُضيرت بالقرى العائدة بالشيخ زويد، بجانب تخصيص 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين في مختلف القري والتجمعات، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على هذه الجهود.

وأعلن المحافظ عن إقامة عدد من التجمعات السكنية في الشيخ زويد، بجانب إقامة عمارات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاقتصادي، مؤكدًا إنشاء محطات لتحلية المياه في مختلف القرى والتجمعات.

وأشار المحافظ إلى رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية بالشيخ زويد بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينها 20 منزلا بدويا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير، بتكلفة 32 مليون جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه.

ولفت المحافظ إلى افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، حيث يحتوي المبنى على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ إلى افتتاح مدرسة الفارابي للتعليم الأساسي في قرية الجورة بالشيخ زويد بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 متر مربع، حيث تضم عدد من الفصول الدراسية ومعامل وفراغات تكميلية وملعب ومساحة للتوسعات المستقبلية.

أعلن المحافظ عن تخصيص عدد من الاتوبيسات لنقل المواطنين من المدينة إلى مختلف القرى والتجمعات تيسيرًا على المواطنين والعاملين وطلبة المدارس.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بإعادة الحياة إلى كامل طبيعتها في مدن محافظة شمال سيناء وخاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح، من خلال إعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق إقامة تجمعات سكنية جديدة وإعادة تأهيل وبناء المنشآت الحكومية لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

من جانبهم، وجه مشايخ وعواقل الشيخ زويد الشكر والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة على أرض سيناء بجانب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة.

كما وجه المشايخ الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم الخدمات المتنوعة وإعادة تأهيل وافتتاح المنازل والوحدات السكنية وافتتاح المشروعات الخدمية.