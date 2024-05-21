أحمد سليمان: هنشجع الأهلي أمام الترجي والبطولة هدية للراحل العامري فاروق

أعرب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أمله فى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، مؤكدًا أنه سيؤازر الأهلي لكونه يمثل مصر في هذه المباراة المهمة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يتحدث وعلى يمينه «بوكيه ورد» أهداه النادي الأهلي للزمالك، مشيرًا إلى أن التتويج بأبطال إفريقيا سيكون هدية للراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.

وشدد على حزنه من العقوبات التي يتعرض لها الزمالك، والتي تسببت في وقف القيد للنادي، مضيفًا «خلال الـ7 أشهر التي تولى فيها مجلس الإدارة الحالي حقق العديد من الإنجازات بحل مشكلات قوية منها مستحقات متأخرة، والنادي بدأ في تسديد عقود العام الحالي للاعبين».

وأوضح أن الزمالك يعاني من الحسد، في ظل تركيز البعض مع النادي، خاصة وأن أحمد حمدي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد إصابة محمود الونش ومحمد عبد الشافي، متابعًا أن الإدارة تتحمل فوق طاقة البشر من أجل القلعة البيضاء.

وواصل تصريحاته، أن الأهلي نادي ولاد بالنجوم، وينفق الملايين على الألعاب الجماعية وهو ما جعله يتفوق في عدد الألقاب على الزمالك الذي بدأ مؤخرًا الاهتمام بها، متابعًا «موعدنا مع الأهلي في السوبر الإفريقي إن شاء الله».

واختتم سليمان، أن الإدارة تتفاوض مع كل اللاعبين والمدربين الذين يستحق لهم أموال كغرامات وسيتم سداد كل الأموال، متسائلًا بعد المجلس السابق «الزمالك به 120 ألف عضوية حاليًا، أين أموال العضويات الخاصة بالنادي؟! أين الـ4 مليارات جنيه!!، الناس دي لازم تتحاسب».

وقال أن حسين السيد عضو مجلس الإدارة تبرع بمليون و200 ألف دولار للزمالك، بينما ممدوح عباس تبرع بالملايين للنادي، والذي لولا مساعداته لتورط النادي في الكثير من الأزمات، متابعًا «كل مرة يصلنا تبرع من ممدوح عباس ونقبل التبرع».

https://www.youtube.com/watch?v=wmkg8raQeGk