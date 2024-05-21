بنك القاهرة يحصد شهادة الأيزو في إدارة الحوكمة المؤسسية

تتويجاً لجهود بنك القاهرة والحرص المتواصل على مطابقة المعايير الدولية في مجال الحوكمة المؤسسية، حصل البنك على شهادة الايزو في إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000.

وبهذه المناسبة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن حصول البنك على تلك الشهادة يعد بمثابة إشادة دولية بإستراتيجية البنك الخاصة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة التى تميزه عالمياً في مجال الحوكمة المؤسسية.

كما أضاف "فايد" أن الشهادة الجديدة هي ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء .

فيما أوضح حافظ ابو العزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية أن هذا الإنجاز جاء نتاجاً لجهود حيثيه من فريق العمل بالبنك، مما مكنه من الوفاء بجميع المتطلبات والإرشادات التي تستجوبها المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة للحصول على تلك الشهادة