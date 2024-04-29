الشباب والرياضة بالدقهلية تختتم فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع

اختتمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الاثنين، فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية، ضمن خطة اندية التطوع للعام المالي 2023/ 2024، بمقر جمعية الهلال الاحمر المصري فرع الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقام بالتدريب نخبة من المتخصصين والمعتمدين بالجمعية لدي الهلال الاحمر المصري بالدقهلية، بحضور الدكتور يوسف زين الزاهي مدرب إسعافات أولية، والدكتور السيد عبد العزيز شوقي طبيب صيدلي ومدرب اسعافات أولية، وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و نهي المنجي منسق أندية التطوع بالشباب والرياضة بالدقهلية.

كما تضمنت فعاليات اليوم الثالث علي التوالي من الدورة التدريبية، التدريب حول الإسعافات الأولية، ونبذة عن تعريف الإسعافات الأولية كمعالجة الجروح وإسعاف المصابين الكسور والتنفس الصناعي، وخطوات الانعاش القلبي الصحيحة للاشخاص، واصابات الراس والرقبة والعمود الفقري واصابات الصدر والبطن وأنواع العضات وأنواع اللسعات ومعالجة ارتفاع الحرارة وضربات الشمس ومعالجة البرودة الشديدة، وماهي الأعراض التابعة لكل واحد منهم؟ وكيفية التعرف عليهم؟ وكيفية المعالجة لكلا منهم؟ ودار التدريب بشكل نظري وعملي.

بالاضافة لطرق معرفة السكتات الدماغية وغيرها من الاسعافات الوقائية الضرورية ودار التدريب بشكل نظري وعملي ، وفي نهاية التدريب تم عمل امتحان وتقييم للشباب المشارك في الدورة التدريبية.

فيما يستفيد من التدريب عدد ( 50 ) شاب وفتاة من المتميزين من أندية التطوع على مستوى الدقهلية، كمجموعة ثانية ، وتجري عملية التدريب على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 27 إبريل حتي 29 من الشهر الجاري، بمقر جمعية الهلال الأحمر بالدقهلية حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الهلال الاحمر المصري، بالاضافة الى كتيب التدريب مجانا.

يذكر أن تنفيذ فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية تأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و نهي المنجي منسق أندية التطوع بالدقهلية.

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