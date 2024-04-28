ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالسعف والترانيم.. الأقباط يحتفلون بـ"أحد الشعانين" في كنائس الدقهلية (صور)

احتفالات الاقباط
احتفالات الاقباط بدير القديسة دميانة ببراري بلقاس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل الأخوة الأقباط داخل الأديرة والكنائس على مستوى محافظة الدقهلية، اليوم، بـ“أحد الشعانين”، حاملين السعف ومرددين الترانيم وسط حالة من الفرحة والبهجة.

الأقباط يحتفلون بـ"أحد الشعانين" في كنائس الدقهلية:

وفي دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، تجمع المئات من الأقباط أمام الدير حاملين السعف وأدوا الصلوات بالداخل  بحضور الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والشمامسة، وجمع غفير من المواطنين الأقباط .

وفي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالمنصورة، انتشر باعة السعف بمدخل الكنيسة وسط حضور كبير من الأقباط الذي حضروا لأداء الصلوات والاحتفال.

توافد الأقباط على كاتدرائية العذراء مريم للإحتفال بـ"أحد الشعانين":

وتوافدت أعداد كبيرة من الأقباط على كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، بحضور الأنبا إكسيوس، أسقف المنصورة وتوابعها، وسط فرحة الأطفال برفع السعف بأشكاله المختلفة "التاج، والصليب والقلب والشمعة".

ويعد أحد الشعانين هو السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.

txt

كنائس السويس تحتفل بأحد الشعانين

txt

البابا تواضروس يصلي أحد الشعانين في كنج مريوط بالإسكندرية (صور)

439332580_1362031387814320_8334747064318065335_n
439332580_1362031387814320_8334747064318065335_n
439538706_809587961065068_2773762796141420143_n
439538706_809587961065068_2773762796141420143_n
439684226_779991920902032_2718276534580999493_n
439684226_779991920902032_2718276534580999493_n
أحد الشعانين أداء الصلوات الأنبا ماركوس أسقف دمياط الانبا ماركوس الشهيد العظيم مارجرجس الدقهلية المنصورة دير القديسة دميانة محافظة الدقهلية