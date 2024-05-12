نائب التنسيقية بالشيوخ يدعو لدراسة فصل الشباب عن الرياضة

كشف النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المبالغ التي أنفقت علي مراكز التنمية الشبابية والعائد منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية.

وقال عمارة إنه طبقا لقانون 218 لسنة 2017 وقانون 7 لسنة 2020 هناك معضلة في التوسع في حسن الاستغلال الأمثل للأصول لذا قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعداد مشروع قانون بتحويل ملكية الأراضي للهيئات الشبابية والرياضية والمقدم من النائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوصى عمارة، بضرورة الإسراع بإصدار تعديلات قانون الرياضة 71 لسنة 2017 والذي ناقشه مجلس الشيوخ، كما أوصى بضرورة العمل على فصل الشباب عن الرياضة، قائلا: إن "هذا أصبح ضرورة نظرا لأهميته مسترشدا بأنه عند إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة قانون 77 لسنة 75 تم فصل الشباب عن الرياضة.

وأكد عمارة انه يجب التفرقة بين رياضة الممارسة والتي نص عليها الدستور مادة 84 ورياضة البطولة والتوسع في صناعة الرياضة والاستثمار الرياضي .

