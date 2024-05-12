بعد حادث عصام صاصا والمعادي.. تعرف على توجيهات النائب العام حول السرعة المقررة.. فيديو

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا، محركات البحث بسبب التطورات التي شهدتها القضية المتهم فيها، بعد أن أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، تعاطيه للمواد المخدرة اثناء قيادته، وقام بدهس شخص أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى مصرعه.

كذلك الحادث الأخير المفجع الذي وقع أعلى دائري المعادي عندما أطاحت سيارة نقل بعدد من السيارات، وخلفت على الأقل ١٥ ضحية بين متوفي وجريح، وغيرها من الكثير والكثير من الحوادث المرورية .

وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدارالتجاوز في السرعة .