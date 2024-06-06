رئيس «زراعة الشيوخ» يلتقى مسؤولًا أوزبكستانيًّا لبحث التعاون في الاستثمار (صور)

التقى المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بنائب رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكستاتى، وذلك خلال مشاركته في زيارة وفد مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلي دولة أوزبكستان، برئاسة المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ورئيس البعثة التجارية.

وزار الوفد المصرى مجلس الشيوخ الأوزبكستاتى، حيث استقبلهم نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء وقيادات المجلس.

كما التقى الوفد المصرى، بنائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكستاتى.



وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن الهدف من تلك الزيارة هو استكمال الخطوات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فتح آفاق جديدة للتعاون مع البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وفتح منافذ جديدة للصادات المصرية والترويج لها بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بين رجال أعمال البلدين.



وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الوفد المصرى أكد خلال لقاءاته أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تستهدف تذليل كل إجراءات الاستثمار؛ لا سيما في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، وكذلك تسعى لتسهيل كل خطوات وإجراءات التجارة الخارجية والشحن والتصدير، بما يساعد علي تسهيل حركة التصدير وتخفيض تكلفتها علي المستثمر.

وتابع، أيضا تم بحث سبل التعاون في فيما يتعلق بنقل خبرات الاستثمارات المصرية إلي دولتهم.



وكان الوفد المصري التقى في بداية الزيارة، بالسفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهورية مصر العربية بدولة أوزبكستان، كما التقى الوفد عدد من الوزراء بجمهورية أوزبكستان، من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و مستشار وزير السياحة، وعدد من المسؤولين عن قطاع الزراعة والتجارة وعدد كبير من رجال الأعمال بأوزبكستان.

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