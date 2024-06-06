البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا من نظيره الكيني للتعرف على تجربة مصر الرائدة في "إنستا باي"

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره الكيني، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق انستا باي.

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات.

واطلع الوفد الكيني، خلال زيارته للبنك المركزي المصري، على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية وكافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري خاصة فيما يتعلق بتطبيق انستا باي وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن.

تأتي الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والكيني في مجال نظم وخدمات الدفع، كما أنها تعكس حرص الدول الإفريقية على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي لاسيما منظومة الدفع اللحظي وتطبيق انستا التي تم إطلاقهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ويتبنى البنك المركزي المصري إستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي، تنطوي على بناء أنظمة دفع متطورة قادرة على مواكبة خطط الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي بدون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية، على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن زيارة وفد البنك المركزي الكيني تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية مع عدد من البنوك المركزية بالدول الإفريقية من بينها دولة نيجيريا ودولة غانا.