توفير 81 سيارة إسعاف بالفيوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك

راجع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الدكتور هاني همام مدير الإسعاف بالمحافظة، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية والحدائق العامة، وبجوار المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد.

وفي هذا الصدد أوضح مدير إسعاف الفيوم، أنه تم توفير 81 سيارة إسعاف مجهزة، منها 19 سيارة بالطريق السياحى لبحيرة قارون، وكذا بمنطقة البحيرة المسحورة، لافتاً إلى أنه تم توفير سيارات دفع رباعي بمنطقة الريان نظراً لطبيعتها، كما تم التنسيق بين مسئولي المرفق ومستشفيات الإحالة لسرعة نقل أية حالات طارئة.

وفي قطاع الصحة، استعرض الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، خطة المديرية خلال أيام العيد، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات.

ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة بتلك المواقع، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للأعلان عن خطة المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية والأسواق ومحال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والأمنية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.