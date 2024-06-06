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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شولتز: المواطنون الألمان يخشون تصعيد الصراع في أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز
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اعترف المستشار الألماني أولاف شولتز بأن العديد من السكان الألمان يخشون تصعيد الصراع الأوكراني.

وشدد شولتز خلال خطاب في البوندستاج "البرلمان الألماني" على أنه يأخذ مخاوف المواطنين الألمان "على محمل الجد"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضح المستشار الألماني أن "القلق بشأن العالم ليس شيئًا ساذجًا أو سيئًا إن اهتمامات المواطنين أمر يجب احترامه وأخذه على محمل الجد، وأنا أفعل ذلك على أي حال".

وأضاف أن "ضمان السلام لا يعني رفع الراية البيضاء"، مشددا على أنه لن يسمح بـ"الحرب كوسيلة للسياسة".

وفي وقت سابق، قال شولتز إن ضربات الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية لن تؤدي إلى تصعيد الصراع.

الصراع في أوكرانيا شولتز البوندستاج المستشار الألماني أولاف شولتز