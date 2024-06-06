شعبة المستوردين: تراجع حجم أسعار المولدات الكهربائية بعد استقرار الدولار

كشف المهندس حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع كبير في أسعار المولدات الكهربائية خلال شهر مايو نتيجة استقرار سعر الدولار.

وأوضح العجواني، أن التراجع بأسعار المولدات الكهربائية تجاوز 35% مايو الماضي، نتيجة لاستقرار أسعار الصرف الدولار مؤخرا.

وأشار العجواني، إلى أن استقرار أسعار الدولار عمل على انخفاض أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل المولدات الكهربائية، مشيرا إلى أن سعر المولدات الكهربائية الصغيرة تراجع سعرها في حدود 6 إلى 10 آلاف جنيه، بينما تراجع سعر المولدات الكهربائية الكبيرة في حدود 90 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه حسب ماركته خلال شهر مايو الماضي.

وأكد المهندس حمادة العجواني، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على المولدات الكهربائية ذات الطاقات المنخفضة أكثر من الكبيرة وهذا الإقبال ملحوظا منذ فترة تخفيف الأحمال.

وأوضح العجواني، أن الإقبال على شراء المولدات التى تستخدم للمنازل والمحال التجارية منذ بداية العام الجاري 2024 زادت بنسبة تصل لـ 20% مقارنة بعام 2023.

ونوه بأن شركات العدد والآلات شهدت نشاطا كبيرا فى حجم مبيعاتها منذ فترة الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي وذلك عقب إقبال أصحاب الشركات والمصانع لشراء المولدات لتجنب التعرض للخسائر خلال مدة فصل التيار الكهربائي.