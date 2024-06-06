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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية الأزهريةl تباين آراء الطلاب حول امتحان البلاغة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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تباينت آراء الطلاب في امتحان البلاغة الشعبة الأدبية ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبيه، حول أداء امتحان البلاغة الذي أداه الطلاب اليوم في نهاية الأسبوع الأول لماراثون امتحانات الثانويه الأزهرية.

وانقسم الطلاب بين مجموعة أعربوا عن سعادتهم بسهوله امتحان البلاغة الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط واستطاعوا الإجابة فيه بشكل جيد.

فيما شكا عددًا من الطلاب من صعوبه امتحان البلاغة، الشعبة الأدبية، مشيرين أن الامتحان في مستوى الطالب المتميز.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية يبلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 18 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة يؤدون الامتحانات في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب.

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