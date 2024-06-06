تصفيات آسيا لمونديال 2026.. السعودية تبحث عن التأهل للمرحلة المقبلة أمام باكستان

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، لمتابعة الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى يحل فيها المنتخب السعودى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره باكستان.

وتعتبر تلك المباراة من مواجهات قمة الجولة الخامسة فى المجموعة السابعة، بين السعودية وباكستان ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الأخضر يبحث عن التأهل



ويخوض الأخضر المباراة، بحثًا عن حسم تأهله عن المجموعة للمرحلة المقبلة من التصفيات، كما أن له أفضلية كبيرة على منافسه، بعدما تغلب ذهابًا على باكستان برباعية نظيفة.

ويبحث روبرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب السعودى، عن استعادة ثقة الجماهير بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة، بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 2-4.

المنتخب السعودى يتصدر



ويحتل المنتخب السعودى صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الانتصار على باكستان برباعية نظيفة، وعلى الأردن بثنائية نظيفة، وطاجيكستان بهدف دون رد ذهابًا، ثم التعادل أياباً بهدف لكل فريق.

بينما يدخل المنتخب الباكستانى اللقاء بدون اى نقاط، بعدما تعرض للهزيمة فى الـ 4 جولات الماضية.