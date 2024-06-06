إنهاء المرحلة الأولى لرصف طريق الصفصاف بمدخل مدينة أرمنت.. صور

قالت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال رصف طريق الصفصاف المدخل الرئيسي لمدينة أرمنت، وذلك من بداية من خط السكة الحديد وحتى مبني مجلس مدينة أرمنت بطول 1.5 كيلو متر.

وأضافت شيباني، أنه تتم حاليا أعمال المرحلة الثانية من الرصف بطول 1.5 كيلو متر أيضا من خط السكة الحديد، وحتى مدخل مدينة أرمنت علي الطريق الزراعي، مشيرة إلى أن أعمال رصف طريق الصفصاف المدخل الرئيسي لمدينة أرمنت تشمل الطريق بطول حوالي 3 كيلو مترات وعرض 15 مترًا.

تطوير كورنيش النيل بأرمنت

وتابعت، أنه تتم أيضاً أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر، وتشمل أعمال التطوير تجليد أعمدة سور الكورنيش بالهشمة، وإنارة الكورنيش بالأعمدة الديكورية، وإمداده بالكابلات الأرضية، وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بأشكال هندسية متميزة، وتطوير كافتيريا ونادي للمناسبات، وإعادة تأهيل الدرج وترميم شامل لجوانب الكورنيش.

جولة ميدانية لمحافظ الأقصر

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، قام بها المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر داخل مركز أرمنت، اليوم السبت، برفقة المهندي أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعلي عثمان رئيس مدينة أرمنت، تابع خلالها أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمدينة أرمنت، في اطار متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رصف شوارع البياضية

وفي سياق متصل، أجرى محافظ الأقصر، جولة داخل مدينة البياضية برفقة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة، تفقد خلالها أعمال الرصف بشوارع مدينة البياضية الرئيسية والشوارع الفرعية بمجموع أطوال 30 ألف متر مسطح طبقة أسفلتية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لرصف وتركيب الانترلوك للعام الحالي 2023 / 2024، كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع التي تم تركيب انترلوك لها بمدينة البياضية، والتي بلغت 19 شارعا فرعيًّا.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أحد المخابز البلدية بنطاق مدينة البياضية، للتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز حفاظًا على حقوق المواطنين، حيث تبين وجود نقص وتلاعب في وزن رغيف الخبز داخل المخبز، ووجه المحافظ مسئولي التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز لعدم تكرار المخالفة.

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