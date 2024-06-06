رئيس محلية النواب: الامتناع عن تنفيذ توصيات لجان البرلمان عوار دستوري كبير

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توصيات البرلمان ملزمة للحكومة، ولا يصدر بها مذكرة لأنها أثبتت في المضبطة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة من كل لجنة وإلا يكون ذلك عوارا دستويا وقانونيا يستوجب المساءلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من النواب .

من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعمل مع البرلمان وتحرص على تنفيذ توصياته وطلبات النواب المقدمة ما دام ذلك متاحا.