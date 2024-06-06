محافظ بني سويف يتفقد جاهزية اللجان استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من مقرات اللجان بالمدارس للاطمئنان على جاهزيتها، استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024،المقرر انطلاقها الاثنين المقبل 12 يونية الجاري وتختتم 22 يوليو المقبل،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 18 ألف و471 طالباً وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم، بمركزي ناصر وبني سويف ، لمتابعة تنفيذالخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات،واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات ، وذلك في حضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومسؤولى الإدارات التعليمية والوحدات المحلية

ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الإجراءات التي تقوم بها المديرية لتوفير التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحان بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

ونوه المحافظ عن تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

من جهته أضاف وكيل التعليم أن الامتحانات تبدأ بالمواد غير المُضافة للمجموع"يومي الاثنين والأربعاء"وهي:التربية الدينية والوطنية ،الاقتصاد والإحصاء، وتتوقف بعدها نظرا لعطلة عيد الأضحى ، لتستأنف يوم 22 يونية بالمواد الأساسية،وتبدأ باللغة العربية لكافة الشُعب،وتختتم17 يوليو المقبل لشعبتي الآداب"بالفلسفةوالمنطق"وللعلوم"بمادةالأحياء"،ويوم 20 يوليو "بالديناميكا"لعلمي رياضة.

وأشار وكيل الوزارة إلى عقده سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة الماضية،تم خلالها تحديد الواجبات والمسؤوليات والإلتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة ،حيث تم التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان ، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية لمتابعة الطلبة أثناء الامتحان ، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لتأمين التيار أثناء الامتحان، فضلاً عن تجهيز 18 استراحة ، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

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