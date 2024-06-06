لأول مرة.. إجراء جراحة لاستئصال ورم خبيث بالفك العلوي لسيدة بمستشفى الكرنك.. صور

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء أول جراحة عالية الدقة في مجال الأورام السرطانية بالوجه والفكين لاستئصال ورم خبيث منتشر بالفك العلوي، لسيدة أربعينية فور اكتشافه.

كما شارك لأول مرة أيضاً، وافدي متدربي زمالة من الدول العربية الشقيقة لحضور الجراحة، خاصة بعد اعتماد قسم جراحات الوجه والفكين كمركز متميز لمتدربي الزمالة في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

البداية، عندما تقدمت سيدة أربعينية بمحافظة الأقصر، للفحص الطبي بعيادة الوجه والفكين لمستشفى الكرنك الدولي، حيث تبين أنها تعاني من التهاب أنسجة الفم، إلا إن الفريق الطبي اشتبه في وجود ورم وتم التأكد من خلال سحب العينة، وتم الإعداد النفسي للمريضة لتلقي خطة العلاج استعدادا لإجراء الجراحة الدقيقة والعاجلة، التي شارك بها فريق طبي مميز من أطباء المستشفى حتى استقرت الحالة، وخرجت السيدة بحالة جيدة وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة استعدادا لاستكمال الخطة العلاجية والتكميلية المناسبة.

13 طبيبا وممرضا يجرون الجراحة

وشارك في إجراء الجراحة، ما يقرب من 13 فردا من الفريق الطبي ولمدة 9 ساعات، دون توقف داخل غرفة الجراحة المجهزة بقسم عمليات مستشفى الكرنك الدولي، لاستئصال جزئي للفك العلوي والاستعاضة عنه برقعة لحمية دموية بالإضافة إلى تشريح كامل للغدد الليمفاوية بالرقبة.

وضم الفريق الطبي، نخبة متميزة من الفرق الطبية وهم: الدكتور أحمد جابر حسانين، أستاذ واستشاري جراحة الوجه والفكين، الدكتور حاتم عادل أبو الحسن، استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي، الدكتورة نرمين نصر الدين، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور عبد الرحمن المقرن، طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين وافد متدرب زمالة من المملكة العربية السعودية، الدكتورة سمر محمد الشاطر، طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتور عماد حسن، استشاري التخدير، والدكتورة أمنية محمد، أخصائي التخدير، والدكتور ياسر فتحي، أخصائي الأشعة)، كما شارك من الفريق الطبي للخدمات التمريضية (خلود محمد - أحمد عبد الحليم - أحمد ممدوح - محمد معوض - محمد علي).

ا ستحداث عيادة خدمة علاج الوجه والفكين بالمستشفى

وكان مستشفى الكرنك الدولي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد أعلن في شهر أبريل من عام 2022 استحداث عيادة خدمة علاج الوجه والفكين بالمستشفى، حيث تعمل العيادة تحت إشراف الدكتور حاتم عادل أبو الحسن الشاذلي أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى.

وتستقبل العيادة الحالات المرضية للوجه والفكين وأورام الرقبة عن طريق جواب الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة، وكذلك حالات الطوارئ، ويتم تشخيص وعلاج الحالات التالية، كسور الوجه والفكين، حالات تجميل الأنف العلاجية، تعديل الحاجز الأنفي، جراحات تقويم الفكين وتشوهات عظام الوجه، أورام الوجه والفكين والرقبة، أورام الغدة الدرقية والجار درقية، الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، اضطرابات مفصل الفكين، أورام الفم واللسان وقرح الوجه.

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