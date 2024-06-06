4 أرقام لشكاوى انقطاع المياه بقرى الفيوم خلال إجازة عيد الأضحى

راجع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، موجهاً بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للإعلان عن خطة المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية والأسواق ومحال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، والوجود الميداني للقيادات التنفيذية والأمنية كافة، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما وجه بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار وتأمين وصوله للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، موجهاً بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، موضحاً أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى شكاوى المواطنين، وكذا وأرقام غرفة عمليات الأزمات والطوارئ بالمحافظة

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كما أكد المحافظ، على تكثيف الحملات على المواقف بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة مشروع المواقف والنقل الجماعي والمرور، وتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطرق الرئيسية ذات الكثافات المرورية العالية، مشدداً على استكمال سيارات الأجرة لخطوط السير الخاصة بها، موجهاً بضرورة تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق- بكل حزم- مع أنواع الإشغالات كافة .