«أنت الأغلى».. انطلاق برامج ترسيخ الولاء والانتماء بمدارس شمال سيناء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، ، فعاليات برنامج "أنت الأغلى" بمحافظة شمال سيناء ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات لأبناء المحافظات الحدودية.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمدرسة بنك سيناء الابتدائية بمدينة العريش، بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بالوصول لجميع طلاب المدارس في كافة محافظات الجمهورية بحضور أسامه سالم منسق المشروع بالمحافظة.

تم تنفيذ البرنامج ،تنميه بشريه وألقاها الدكتور. وليد فهمي، وأنشطة رياضية الدكتور معتز الشريف، و ورش فنيه إسراء العسيوي ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديرية الشباب والرياضة.

يهدف البرنامج إلى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس، والتثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ.

كما تواصل ادراة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالعمل بالشعب التجريبية التخصصية للطلائع ومنها شعبة المسرح بمركز شباب مدينه العريش وبقيادة المخرج حسن عبدالعزيز مدرب الشعبة، استعدادا للمسابقة القومية كنوز مصرية .

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور محمد عبد الفصيل شوشه محافظ شمال سيناء ، والأستاذة جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة،وتحت إشراف عبد المقصود رمضان مدير ادراة تنمية النشء، و إيهاب الزباروي متابع شعب الموهوبين بالمديرية.