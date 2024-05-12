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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا بولاق بكرداسة

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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أجري أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانيا سيرا علي الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة، موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجة التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد، وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


كما تابع النائب، أعمال تحويل خط مياه ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد، مشددا بسرعة الأنتهاء من أعمال تحويل الخط وفقا للجدول الزمني المحدد.
كما تفقد نائب المحافظ قري المعتمدية وناهيا ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بداخل القرى، مشددا برفع مستوي النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول .

وأختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد المركز التكنولوحي بمدينة كرداسة لمتابعة أنتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، مؤكدا علي تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الأجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
رافق نائب المحافظ، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤلي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا بولاق كرداسة أعمال تحويل خط المياة ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد قري المعتمدية وناهيا وبرك متابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات رفع مستوي النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة المركز التكنولوجي لمدينة كرداسة متابعة أنتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء