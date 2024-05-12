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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فتح 385 فصلا ً لمحو الأمية في 8 مراكز بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،عن فتح 385 فصلاً لمحو الأمية في 8 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر إبريل الماضي تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 385 فصلا بمراكز (مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ـ أبوقرقاص ـ العدوة ـ مغاغة ـ بني مزار ـ المنيا)، بما يتيح استقبال 2695 دارساً ودارسة من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة العامة المصريون يتعلمون مديرية الشباب والرياضة محافظ المنيا