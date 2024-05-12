أبو حطب: بحث آلية لمكافحة الكلاب الضالة بشوارع مركز الشهداء بالمنوفية

عقد اليوم طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم مع الدكتور أحمد العبد مدير الإدارة البيطرية للتوصل إلى آلية عمل محكمة لمكافحة انتشار الكلاب الضالة بشوارع المدينة وقرى المركز.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة وضع آلية تضمن سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه تتبع أساليب علمية آمنة تقوم على أساس الرفق بالحيوان كالتطعيم والتعقيم بحيث لا يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

أبو حطب يتفقد أعمال استقبال طلبات التصالح بكفر عشما

كما واصل رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم متابعة أعمال ملف التصالح بالوحدات القروية حيث تفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بكفر عشما بمرافقة محمود أبو سماحه رئيس الوحدة القروية للتأكد من انتظام العمل بملف التصالح بالوحدة القروية موجهاً إلى توعية المواطنين بضرورة استكمال ملفاتهم لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأكد أبو حطب على إعلام المواطنين بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وفق قانون التصالح الجديد وترتيب خطوات التقديم للتيسير عليهم.