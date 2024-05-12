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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات خطرة في بريطانيا

عواصف رعدية وفيضانات
عواصف رعدية وفيضانات خطرة في بريطانيا
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اليوم الأحد من وقوع عواصف رعدية وفيضانات "قد تشكل خطرا على الحياة" في معظم أنحاء البلاد.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن مكتب الأرصاد أصدر تحذيرا بأنحاء البلاد من وقوع عواصف رعدية بعدة مناطق اليوم، وهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في مناطق أخرى، ما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق.
كما حذرت السلطات المواطنين من غمر المنازل بالمياه بشكل سريع أو تعرضها لضربات البرق والرياح القوية، وطالبتهم بالابتعاد عن المناطق المفتوحة والمنخفضة وعدم قيادة السيارات في المناطق المهددة بالعواصف.

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