هل يقضي عصام صاصا 5 سنوات سجن بسبب دهس مواطن؟

أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بناءًا على نتائج تحليل المخدرات التي أجرتها مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والذي أثبت إيجابية تعاطي صاصا للمخدرات، وظهور آثار لمخدر الحشيش، وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين، وذلك على خلفية دهس مواطن والتسبب في وفاته في حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

سفر عصام صاصا للإمارات

وبالتزامن مع هذه الأحداث، توجه صاصا بعد إخلاء سبيله إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات غنائية يومي 9 و 11 مايو.

وفي ضوء تلك القضية التي تشغل الكثير من الرأي العام والتي تصدرت محركات البحث تواصلت “ البوابة نيوز” مع المستشار ممدوح الصغير الخبير القانوني، عن إمكانية القبض على عصام صاصا مجددًا في حالة عودته إلى مصر، مؤكدًا أنه في حالة قدومه إلى مصر بالطبع سيجرى إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه ويرسل إلي النيابة المختصة لاستكمال التحقيق، موضحًا أن أمر الضبط والإحضار ليس بشرط أن يجرى فيه حبس المتهم، ولكن يجرى فتح التحقيق في المحضر، وهنا سوف يجرى مواجهته بتقرير الطب الشرعي ونتيجته، ووفقًا للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ القبض على المتهم، وبعد استجوابه يحق للنيابة إما أن تُخلي سبيله أو أن تحبسه إحتياطيًا على ذمة المحضر.

العقوبة قد تصل لـ 5سنوات

وأوضح الخبير القانوني أن الاتهام الذي سوف يوجه إلى عصام صاصا هو القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة مع تواجد الظرف المشدد بسبب تعاطيه للمخدرات وتصل عقوبتها من سنة إلى 5 سنوات، وفقًا لظروف القضية واستكمال باقي التحقيقات بها، مضيفًا أنه في حالة بقاء عصام صاصا في دولة الإمارات يحق للإنتربول أن يلقي القبض عليه إذا طالب الإنتربول المصري القبض عليه وترحيله إلى مصر.



وعن سفر مطرب المهرجانات إلى دولة الإمارات، أوضح المحامي “ الخبير القانوني” أن سفره قانوني طالما لم يصدر له أمر بالمنع من السفر سواء من سلطة التحقيق أو من المحكمة وهو ما لم يحدث، وأشار المحامي ممدوح الصغير بأن هناك تعقيب على المشرع المصري في مثل هذه الحالات، بأن يصدر تشريع المنع من السفر في مثل هذه القضايا، حفاظًا علي أصحاب الحقوق وردها لأصحابها في إطار دولة القانون، وأختتم حديثه بأن القضية لا تزال قيد التحقيقات وبها قرارات أخرى سوف تغير مجرى القضية.

تفاصيل القضية

وكان قد أنهى مطرب المهرجانات عصام صاصا إجراءات تحليل المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، وبعدها غادر قسم شرطة الطالبية، وإخلاء سبيله بعد سداد كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي، وتسببه بالخطأ في وفاة مواطن يدعى "أحمد مفتاح أحمد محروس" دهسه بسيارته أعلى دائري المنيب بنطاق قسم شرطة الطالبية.

9 قرارات من النيابة



وكانت قد أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات بشأن الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف شقيق الضحية المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيًا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطيًا لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثًا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيه ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعًا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هى المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذلك بيان عما إذا كان توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.



سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد السادة المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة “س ي ر 1438” وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها.

تاسعًا: ينتدب أحد السادة الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.



اعترافات عصام صاصا أمام النيابة

وأمام نيابة الطالبية أدلى المطرب المعروف عصام صاصا أقواله بخصوص دهس شاب والتسبب في إنهاء حياة مواطن؛ وذلك أعلى الطريق الدائري في حادث مروري بمنطقة الطالبية بالجيزة، باعترافات مفصلة في محضر تحقيق رسمي، وأقر بأنه وأثناء سيره بسيارته الخاصة تفاجأ بوجود أحد الشباب أمام سيارته محاولا عبور الطريق، فاصطدم به دون قصد، وأضاف صاصا، أنه حاول إسعاف هذا الشاب الذي دهسه بسيارته؛ مما أدى لإنهاء حياته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.