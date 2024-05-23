الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. اندلاغ حريق في قطار بضائع بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في عربة بصائع في قطار بالسكة الحديد بسوهاج، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح او اصابات.

وتبين ان درجة حرارة الطقس الشديدة وشرذ الفرامل تسبّب فى نشوب حريق بالعربة، مما أدى لوقف حركة القطارات فى الاتجاهات، وتم فصل العربة عن باقى القطار.

وتم الدفع بـ 4 سيارات دفاع مدنى للسيطرة على الحريق وجار عملية التبريد، وكذلك سيارتي إسعاف، كما حضر رجال الأمن بمركز شرطة المراغة وقيادات من مديرية أمن سوهاج للسيطرة على الحريق.

وعادت حركة القطارات فى اتجاه واحد من أسوان للقاهرة، وجارى تبريد العربة لإعادة تركيبها مرة أخرى، حتى تعود الحركة فى نفس الاتجاه.